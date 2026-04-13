Há vida depois do futebol… e, neste caso, bem «saborosa». Frickson Erazo, antigo defesa que passou por clubes como Flamengo, Grémio, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, está agora na final do MasterChef Celebridades Equador, numa reviravolta inesperada na sua carreira.

Reformado dos relvados desde 2023, o equatoriano trocou os duelos com avançados por batalhas gastronómicas, e com sucesso. Erazo, que somou 65 jogos pela seleção e esteve no Mundial de 2014, é um dos três finalistas do programa, onde enfrentará a criadora de conteúdos Andy Suzuki e a influenciadora Josh Paredes.

Nas redes sociais, o próprio mostrou confiança: acredita que «todo o Equador» estará atento à grande final e à possível vitória. «Da quadra para a cozinha… e agora pela glória», escreveu o programa, na página de Instagram.

Resta saber se, depois de tantos desarmes nos relvados, será capaz de «cortar» também a concorrência e conquistar o título.