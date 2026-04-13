De central a chef: ex-jogador troca chuteiras por panelas e vai à final do MasterChef
Frickson Erazo, ex-jogador, está em destaque na edição de «famosos» do concurso no Equador
Frickson Erazo, ex-jogador, está em destaque na edição de «famosos» do concurso no Equador
Há vida depois do futebol… e, neste caso, bem «saborosa». Frickson Erazo, antigo defesa que passou por clubes como Flamengo, Grémio, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, está agora na final do MasterChef Celebridades Equador, numa reviravolta inesperada na sua carreira.
Reformado dos relvados desde 2023, o equatoriano trocou os duelos com avançados por batalhas gastronómicas, e com sucesso. Erazo, que somou 65 jogos pela seleção e esteve no Mundial de 2014, é um dos três finalistas do programa, onde enfrentará a criadora de conteúdos Andy Suzuki e a influenciadora Josh Paredes.
Nas redes sociais, o próprio mostrou confiança: acredita que «todo o Equador» estará atento à grande final e à possível vitória. «Da quadra para a cozinha… e agora pela glória», escreveu o programa, na página de Instagram.
Resta saber se, depois de tantos desarmes nos relvados, será capaz de «cortar» também a concorrência e conquistar o título.