Gabriel Cortez, médio do Barcelona e melhor do campeonato equatoriano, foi detido na sexta-feira numa operação policial contra uma grupo criminoso em Esmeraldas, província costeira que faz fronteira com a Colômbia.

O ministro do Interior, Patricio Carrillo, assegurou durante uma conferência de imprensa que o jogador de 26 anos «ordenava e recebia informações relativas às pessoas que os assassinos» tinham matado.

Uma fotografia de Cortéz no momento da detenção, escoltado por dois polícias armados, circulou nas redes sociais.

Em comunicado, o Barcelona afirmou que «respeitará os procedimentos e investigações dos órgãos judiciais» e negou qualquer responsabilidade nos alegados crimes cometidos por Cortez, que já jogou nos brasileiros do Botofogo.

Para além do futebolista, apelidado 'El Loco' e autor de sete golos nas primeiras nove jornadas do campeonato do Equador, há mais 17 detidos, num total de 18, incluindo três polícias. A operação, denominada «Grande Impacto 10», visou um grupo criminoso conhecido como «Los Tiguerones».

As autoridades ligam «Los Tiguerones» à Frente Oliver Sinisterra, um grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) que opera perto da fronteira com o Equador e é responsável pelo rapto e homicídio de três jornalistas equatorianos em 2018. As autoridades acusam o grupo dos crimes de tráfico de droga, terrorismo, assassínio, extorsão e tráfico ilícito de armas.