Erling Braut Haaland foi o homem em destaque no dia de ontem da Liga dos Campeões, o que já não é novidade nesta época. O jogador do Dortmund bisou frente ao PSG e deu vantagem aos germânicos para a segunda mão da eliminatória.

O avançado norueguês de apenas 19 anos já leva 39 golos em 29 jogos, contabilizando todas as competições, e é, a par de Lewandowski, o melhor marcador da Liga dos Campeões, com dez golos em sete jogos.

Este registo levou os internautas a compará-lo a outro jovem craque, mas do mundo virtual. Falamos de Tó Madeira, o eterno craque do jogo «Football Manager», que era a contratação favorita dos jogadores em todo o mundo, e chegava a fazer 50 golos por época no popular jogo de futebol.

Os internautas fizeram, então, o seu trabalho, e transformaram Erling Braut Haaland em Erling Tó Braut Madeira Haaland na página do jogador na Wikipédia em português [veja na imagem], um nome que conjuga juventude e perícia na arte de fazer golos.