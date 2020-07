De férias na Noruega, Erling Haaland é notícias nestes dias depois de ter sido gravado a ser expulso de uma discoteca. O avançado do Borussia Dortmund aparece visivelmente desagradado com a situação e a contestar a atitude do segurança, mas em vão.

Ora veja:

Uma situação foi comentada até pelo pai do jovem prodígio, Alf-Ing Haaland. «Vamos Erling, volta ao trabalho. A vida noturna da cidade não é para ti», escreveu o antigo jogador.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh