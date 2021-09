Vida de escultor não é fácil. Que o diga Emanuel Santos, autor do famoso busto de Cristiano Ronaldo no Aeroporto do Funchal. E que o diga, também, Tom Church, artista escocês responsável pela realização da estátua de William Wallace, o herói que inspirou o filme «Braveheart», realizado e protagonizado por Mel Gibson em 1995.



Depois de anos a saltitar de local para local - até para o jardim da casa de Tom Church - e de ser vandalizada pelos mais variados motivos, a imagem de William Wallace tem uma nova casa: o estádio do Brechin City FC, clube que na época passada foi despromovido da League Two escocesa.



Mas porquê tanta polémica em redor da homenagem feita por Church a Wallace?



Numa primeira fase, a estátua foi colocada ao lado do Monumento de Stirling, situado no local da famosa batalha do mesmo nome, que opôs as tropas inglesas aos independentistas escoceses liderados por William Wallace.



O problema, lá está, é que os visitantes sempre acharam que o rosto da figura está mais próximo da imagem de Mel Gibson do que do próprio Wallace. E, daí, os constantes atos da vandalismo.



Daí, a estátua foi para uma outra zona de Brechin e daí para o jardim de Tom Church. Sempre pelos mesmos motivos: a contestação.



Será que este William Wallace, tão parecido com Mel Gibson, encontrará a paz no The Glebe, o estádio do Brechin City FC?