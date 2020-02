Com que então, o futebol não é para meninas, não é?

Então tem de ler esta notícia que nos chega da Escócia.

No jogo diante do ICT, ao minuto 51, Jane O’Toole, capitã do St. Mirren WFC, deslocou a rótula numa disputa de bola com uma adversária. O que fez então?

Colocou a rótula no lugar ao murro (!) e, segundo escreve o clube, continuou em campo até ao final da partida.

O melhor é mesmo ver as imagens. Mas só se não for sensível…