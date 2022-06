Os problemas financeiros do Barcelona não são novidades para ninguém, e o emblema culé corre contra o tempo para conseguir contratar jogadores neste mercado de transferências.

Ora, os adeptos blaugrana não querem que falte nada ao clube e decidiram fazer doações tanto para comprar como para... rescindir.

Tudo aconteceu quando o presidente do Barça, Joan Laporta, dava uma conferência de imprensa para explicar a situação financeira do clube. A mesma foi transmitida no YouTube, e foi aí que surgiram as doações.

Houve quem doasse cerca de cinco euros para a contratação de Koundé, do Sevilha, mas a doação mais inusitada veio da Índia, para ajudar na rescisão de contrato de Samuel Umtiti, defesa que só fez um jogo na última época e que termina o vínculo em... 2026.