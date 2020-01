A conferência de imprensa de antevisão do Barcelona para o jogo com o At. Madrid, para a Supertaça espanhola, atrasou mais de meia-hora por um motivo insólito: o motorista que tinha de transportar Valverde e Busquets para o encontro com os jornalistas… perdeu-se no caminho.

Essa foi, pelo menos, a justificação dada pelo clube culé aos jornalistas, conforme se pode ler no jornal Mundo Deportivo.

A viagem entre o centro de treinos e o local onde se iria realizar a conferência, na cidade saudita de Jeddah parece ter sido atribulada.