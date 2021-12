O acidente provocado por Gonzalo Plata em Espanha continua a encher as páginas dos jornais. O futebolista emprestado pelo Sporting ao Valladolid bateu violentamente num táxi, embriagado e a más horas.



O clube decidiu dar-lhe uma segunda oportunidade, ao contrário da vítima do acidente. Victor Calvo, o taxista, continua muito zangado com o internacional equatoriano, como confessou à Radio Marca.

«Ontem ligaram-me do Valladolid, disseram-me que ele queria falar comigo. Não tinha muita vontade, mas falei com ele e disse-lhe que aquilo não pode acontecer. Não me cabe a mim dar-lhe uma reprimenda, mas estou chateado», referiu o taxista, antes de contar que tinha adquirido a viatura acidentada há apenas quatro meses.



«Estou a pagá-lo e preciso de voltar a trabalhar o quanto antes.»

”HE VUELTO A NACER” ASEGURA TAXISTA CHOCADO POR GONZALO PLATA...https://t.co/Ae7i47vQvk pic.twitter.com/0OiQ4odfma — Victor Mestanza A. (@vmestanza59) December 10, 2021

Os pormenores do acidente são assustadores. Victor Calvo lembra-se de todos os detalhes, apesar de ter ficado desorientado após o embate.

«Vinha da Fuente Dorada, em Cánovas del Castillo, até ao cruzamento da López Gómez. Só não me lembro é para onde levava a rapariga [a passageira]. Disso não me recordo. Sei que a apanhei na Calle Capuchinos. Tenho por hábito olhar sempre nos cruzamentos, sobretudo se for perigoso. Vi a dianteira do Mercedes branco pelo espelho retrovisor, vi que vinha muito depressa, e percebi que me ia bater.»

😳 Víctor, el taxista contra el que chocó Gonzalo Plata: "He vuelto a nacer"https://t.co/k0W9KpwzFT — MARCA (@marca) December 10, 2021

Calvo conta que Plata não parou no sinal vermelho e que foi essa a razão do embate, além da velocidade excessiva.

«Tivemos muita sorte. O impacto aconteceu na porta atrás de mim, se fosse na minha não sei o que teria acontecido. E se a rapariga tivesse entrado no carro por aquele lado... O impacto foi brutal. Ele vinha muito rápido e nem travou. Voltei a nascer.»

Victor Calvo diz que a passageira do seu táxi viu tudo e testemunhou a seu favor. Gonzalo Plata continua integrado no plantel do Valladolid e diz ter aprendido a lição. Assim seja.