O Barcelona venceu o modesto Guadalajara, na passada terça-feira, por 2-0, em jogo da Taça do Rei, mas o jogo ficou marcado por um grande plano da emissão televisiva que mostra o rosto de um jogador da equipa do terceiro escalão do futebol espanhol que, em dois tempos, tornou-se viral nas redes sociais, ainda com o jogo de decorrer.

Aconteceu ao minuto 19, quando a emissão fechou a imagem no rosto de Borja Díaz que tem uma perturbadora semelhança com Sergio Ramos, antigo central do Real Madrid que anunciou, há poucos dias, que está de saída dos mexicanos do Monterrey.

Ainda com o jogo a decorrer, a imagem multiplicou-se em inúmeras publicações nas redes sociais, com muitos adeptos a perguntarem se Sergio Ramos tinha regressado do México.

A verdade é que Borja Díaz é tremendamente parecido com o antigo campeão do Mundo, mas sem tatuagens, além de ser quatro anos mais novo e jogar como médio ofensivo ou extremo.

Descubra as diferenças: