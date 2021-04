A Associación Libertad VFC, um grupo de adeptos do Valência, promoveu nesta segunda-feira um protesto original na sede do clube da Liga Espaanhola.

Como forma de protesto contra a gestão do empresário Peter Lim, proprietário do clube, o grupo de adeptos ‘transformou’ a sede do clube numa cena de crime.

Além de fitas para o isolamento do local, foram colocados à porta do edifício ‘provas’ como uma faca espetada no símbolo do clube, uma pasta com documentos da Meriton Holdings, de Peter Lim, e ainda outra pasta da Gestifute, do empresário português Jorge Mendes, de onde saem notas de 500 euros.

