Ivan Campo foi um central de algum sucesso. Jogou no Real Madrid de 1998 a 2002, chegou à seleção de Espanha (quatro internacionalizações) e sempre revelou uma garra e competitividade exemplares. Dele também se dizia que não era especialmente... inteligente.



Bom rapaz, sim, mas muito emocional. Talvez essa característica, aliás, ajude a explicar o seu mais recente lapso nas redes sociais. Entusiasmado com a vitória do Sevilha contra o Inter de Milão, Ivan Campo apressou-se a dar os parabéns aos andaluzes pela conquista da Liga dos Campeões.



E fê-lo em dois tweets diferentes, apesar de advertido pelos seus seguidores. Ivan Campo confundiu a Liga Europa com a mais importante prova europeia de clubes. Bem disposto, reagiu como sempre: a gozar consigo próprio. Um sinal de inteligência, pois claro.