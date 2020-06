O futebol voltou a Espanha esta semana e o ambiente está bom. Prova disso mesmo é uma publicação do Leganés, que assumiu... a culpa do aparecimento do crocodilo no Rio Douro.

Tudo porque o primeiro jogo do clube dos arredores de Madrid é em Valladolid, precisamente na cidade junto à qual apareceu o animal identificado inicialmente como um crocodilo e, depois, uma lontra.

Utilizando as redes sociais, o Leganés admite que as coisas se ‘descontrolaram’, mas que foi essa a forma encontrada para «espiar como volta o adversário».

Refira-se que o jogo está marcado para este sábado, às 20h30.