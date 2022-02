O antigo internacional espanhol, Salva Ballesta, não deixou ninguém indiferente após o encontro UCAM Murcia frente ao Sabadell. Com a equipa no 18.º e penúltimo lugar do tercerio escalão do futebol espanhol, o técnico do emblema de Múrcia foi confrontado com a possibilidade de ser despedido e respondeu de forma... curiosa.



«Nem a morte temo. Como vou temer por perder um posto? Nem a morte temo, foi assim que fui educado. Sou o tipo com os maiores tomates na Terra», frisou, em conferência de imprensa.



Ballesta, de 46 anos, fez carreira em clubes como Sevilha, Racing Santander, Valência, Bolton, Málaga, Levante e Albacete.