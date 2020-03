Chamava-se Vicente Navarro e a devoção ao Valência valeu-lhe um lugar para sempre no Mestalla.

Em homenagem ao adepto, falecido em 2016, o clube espanhol decidiu, em março do ano passado, voltar a ocupar o lugar que ele preservou religiosamente durante décadas: com uma estátua em bronze no assento 164 da fila 15 na bancada central, considerando-o o exemplo da «forma mais pura do sentimento valencianista».

Devido a um problema de saúde, Vicente Navarro ficou cego aos 54 anos, mas não deixou de acompanhar os jogos da equipa do coração: o filho, que se sentava ao lado dele, contava-lhe as incidências dos jogos.

Esta terça-feira, num Valência-Atalanta realizado à porta fechada como medida de cobate à propagação do surto do novo coronavírus, foi o único adepto sentado nos 55 mil lugares do Estádio Mestalla.