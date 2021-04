Um grupo de adeptos do Rayo Vallecano dedicou-se esta terça-feira à desinfeção do estádio, que na véspera foi visitado por duas destacadas figuras do Vox, partido espanhol de extrema-direita.

Santiago Abascal, líder nacional do partido, e Rocío Monasterio, candidata à presidência da Comunidade de Madrid, cujas eleições se realizam no próximo dia 4 de maio, marcaram na segunda-feira presença no Campo de Futebol de Vallecas para assistirem ao empate do Rayo frente ao Albacete (2-2), a contar para a II Liga Espanhola.

De referir que o Rayo, clube do popular bairro madrileno de Vallecas, com fortes ligações à classe operária, tem uma larga fação de adeptos afetos à esquerda, que não apreciaram a visita.

Assim sendo, escolheram esta criativa forma de protesto.