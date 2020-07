Cádiz saiu à rua na expetativa de ver a equipa da cidade garantir a promoção ao futebol espanhol, com milhares de pessoas, vestidas de amarelo, a preencherem as ruas adjacentes ao Estádio Ramón Carranza, mas as expetativas acabaram defraudadas, depois da equipa ter perdido, em casa, diante do Fuenlabrada.

Mas antes da desilusão viveram-se momentos de êxtase, até à chegada do autocarro que transportou a equipa até ao estádio. Momentos de euforia a roçar a responsabilidade, com muita gente a esquecer as regras de distanciamento social.

A festa manteve-se ao longo do jogo, mas acabou em desilusão, uma vez que os visitantes acabaram por vencer, com uma grande penalidade convertida por Hugo Fraile e adiaram a festa da equipa andaluza.

O Cádiz segue no primeiro lugar da segunda liga espanhola, com uma confortável vantagem de cinco pontos sobre o Huesca, mas a festa da promoção ficou mesmo para outro dia.

Veja as imagens marcantes da chegada do autocarro: