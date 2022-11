Há pessoas que se deviam limitar às suas funções. Não deviam inventar, por muito que queiram ficar bem na fotografia.

Porque saber reconhecer as próprias limitações é uma virtude. Que nem todos têm.

E que José Luis Martínez-Almeida, claramente, não tem.

Mas isso não é mau para todos. Afinal, que outra razão poderia haver para o alcaide de Madrid aparecer no Maisfutebol, que não a… falta de jeito para o desporto?

O homem até parece ter boa vontade relativamente ao desporto. Mas muitas vezes, a boa vontade não basta.

Mas vamos a factos: o autarca de Madrid inaugurou nesta quinta-feira um campo de rugby de Elite, em Vallecas, homologado pela World Rugby.

E até aqui, tudo bem.

Mais: o político ainda trocou uns passes com um jovem jogador para a fotografia. E nada contra.

Mas precisava mesmo de ensaiar um remate na bola oval? Com dezenas de pessoas à sua volta? Não precisava. E o resultado não foi nada positivo. Sobretudo para o fotógrafo em quem Martínez-Almeida acertou.

E pensa o caro leitor: «Epá, o homem teve azar. Acontece a todos».

Sim, acontece a todos. Mas não foi azar. Porque não foi a primeira vez que a pontaria do autarca – a falta dela, neste caso – foi notícia durante cerimónias de inauguração de espaços desportivos.

E se em 2020, na inauguração de um campo de futebol, com uma bola redonda e a baliza escancarada, o autarca conseguiu acertar numa criança que assistia ao momento, as probabilidades de correr mal com a oval eram expectáveis, não?

Será que mais algum clube o convida para entrar num estádio?