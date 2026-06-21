O Sabadell FC, da terceira divisão espanhola, conseguiu o acesso à II liga no passado dia 19 e a equipa foi recebida na Câmara Municipal da cidade.

O guarda-redes Diego Fuoli foi o principal protagonista da festa. De microfone na mão, entoou um cântico alusivo a Pedro Sánchez, Presidente do Governo de Espanha, e o momento rapidamente tornou-se viral nas redes sociais.

Da varanda do edifício, o guardião cantou: «Pedro Sánchez». Sem perderem tempo, os adeptos responderam: «F**** da p***».

Entretanto, o jogador de 28 anos já pediu desculpa pelo sucedido, em comunicado oficial: «Gostaria de pedir desculpas a todos os que possam ter se sentido ofendidos pelo que aconteceu durante as comemorações da subida. Embalado pela euforia do momento e pelos acontecimentos dos últimos dias, deixei-me levar, e o que no momento me pareceu uma brincadeira inofensiva acabou por se transformar numa grande confusão.»

«Gostaria também de pedir desculpa ao clube e aos meus companheiros de equipa por ter manchado a celebração de uma temporada histórica. Espero que, apesar disso, vocês tenham aproveitado esta temporada dos sonhos tanto quanto nós e que tenham comemorado as suas conquistas como elas merecem», concluiu.

O Sabadell volta a disputar o segundo escalão do futebol espanhol pela primeira vez desde 2020/21.