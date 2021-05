O Saragoça está na luta para não descer na II Liga espanhola e somou esta sexta-feira um ponto precioso com uma particularidade: O empate 2-2 frente ao Lugo foi conseguido aos 90+7 com um golo do guarda-redes Cristian Álvarez.

Com o jogo já nos descontos e o marcador em 2-1 para o Lugo, Cristian Álvarez subiu à área adversária aquando da marcação de um livre e cabeceou para o fundo da baliza.

No final do encontro o guardião de 35 anos falou aos jornalistas e afirmou: «Nunca passei por uma coisa assim. Estou a viver um sonho. É o primeiro golo da minha carreira e acho que lhe dei com a cara.»

Com este empate, o Saragoça é 15.º com 37 pontos, mais um do que as equipas que estão em lugares de descida. O Lugo é penúltimo na tabela.