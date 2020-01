Habituado a dar show dentro e fora dos relvados, Joaquín deu mais uma vez mostra disso mesmo este fim de semana, no final da vitória do Betis na receção à Real Sociedad.

Mas primeiro é preciso recuar até ao início de dezembro, mais precisamente até dia oito.

Nesse dia, o capitão do emblema bético venceu em casa o Athletic Bilbao, por 3-2, com três golos da sua autoria. No final da partida, uma idosa pediu desesperadamente a camisola a Joaquin, que lhe respondeu negativamente que não porque precisava dela para dar sorte para os próximos jogos.

O jornal do Incrível.

Joaquín renovou depois no final do ano, e quem é que estava no ato oficial da renovação? A fervorosa adepta, pois claro. A mulher voltou a pedir-lhe a camisola e Joaquín prometeu-lhe uma.

Ora, bem dito bem feito: este domingo, no final do triunfo do Betis frente à Real Sociedad, Joaquín entregou-lhe mesmo mesmo a camisola de jogo e a reação... bem, o melhor é mesmo ver: