O guarda-redes do Ath. Bilbao, Iago Herrerín foi filmado num momento em que se desentendeu com um adepto do clube, alegadamente, depois deste o ter insultado.

Tudo aconteceu depois do apuramento da equipa basca para as meias-finais da Taça do Rei, eliminando o Barcelona.

O jogador justificou-se mais tarde com uma mensagem nas redes sociais, garantindo que não estava alcoolizado no momento do desentendimento.

«Não tinha bebido nada. Estava na rua a pedir um táxi e a ouvir insultos e provocações. Aguento muito, mas desta vez explodi. Não devia ter reagido assim, mas tenho de ouvir insultos dia após dia. Há que pensar nisso, só peço um pouco de respeito», escreveu Herrerín.