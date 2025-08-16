Incrível
Há 1h e 2min
VÍDEO: jovem adepto desolado ao ver o Maiorca destruir-se frente ao Barça
Equipas das Baleares teve dois jogadores expulsos em poucos minutos na primeira parte
Equipas das Baleares teve dois jogadores expulsos em poucos minutos na primeira parte
O início de Liga espanhola do Maiorca dificilmente poderia ter sido mais desastroso.
Na receção ao campeão Barcelona, a equipa das Baleares já perdia por 2-0 pouco depois dos 20 minutos e se, a tarefa estava difícil, tornou-se impossível a seguir.
Morlanes foi expulso por acumulação de amarelos e Muriqi foi admoestado com o vermelho direto. Tudo isto antes do apito para o intervalo.
Traumatizado com o que estava a acontecer no relvado, um jovem adepto acabou mesmo por chorar, de pouco adiantando o consolo recebido.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS