O início de Liga espanhola do Maiorca dificilmente poderia ter sido mais desastroso.

Na receção ao campeão Barcelona, a equipa das Baleares já perdia por 2-0 pouco depois dos 20 minutos e se, a tarefa estava difícil, tornou-se impossível a seguir.

Morlanes foi expulso por acumulação de amarelos e Muriqi foi admoestado com o vermelho direto. Tudo isto antes do apito para o intervalo.

Traumatizado com o que estava a acontecer no relvado, um jovem adepto acabou mesmo por chorar, de pouco adiantando o consolo recebido.