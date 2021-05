O provérbio «tal pai, tal filho» aplica-se perfeitamente a Marcelo, lateral do Real Madrid, e ao filho Enzo, que joga na equipa de sub-12 dos merengues.

O jovem, com um penteado certamente inspirado no pai, marcou um golo de cabeça, num embate com o Getafe e festejou da mesma forma que o progenitor, com o mesmo sorriso e com uns passos de samba a fechar.

Marcelo também não escondeu o orgulho pelo filho e festejou efusivamente nas bancadas.

Veja este momento enternecedor de família: