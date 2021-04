Milhares de adeptos do Athletic Bilbao juntaram-se esta quinta-feira junto à sede do clube, quebrando todas as regras de distanciamento social, para apoiar a saída da equipa basca rumo a Sevilha onde, no próximo sábado, vai disputar a final da Taça do Rei relativa à temporada de 2019/20 frente aos vizinhos da Real Sociedad.

O autocarro que transportou a equipa até ao Aeroporto de Lezama foi travado por uma verdadeira multidão, com milhares de adeptos, vestidos a rigor e com muitas bandeiras, a entoarem cânticos de apoio à equipa, quebrando as restrições impostas pela pandemia da covid-19.

Veja as imagens nos vídeos abaixo: