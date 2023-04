O 4-0 ao Barcelona em Camp Nou representou a maior vitória do Real Madrid em casa do maior rival desde um 5-1 há 60 anos.

Isso e, por consequência, a qualificação para a final da Taça do Rei seriam motivos mais do que suficientes para festa rija no balneário madridista, mas após o jogo houve algo mais que levou a equipa de Carlo Ancelotti à loucura assim que o técnico italiano terminou de discursar aos jogadores.

«Em primeiro lugar, quero felicitar-vos. É um orgulho ver um jogo assim. Estar sentado no banco e ver um jogo assim, é um orgulho para mim e para todos os que trabalham convosco. Disse-vos uma mentira: este jogo não era uma final, era uma meia-final. Ainda vamos ter de jogar a final.»

Até aqui, tudo tranquilo, mas só até ao momento em que «Carleto» introduziu um novo tópico com uma novidade. «Em terceiro... Dia livre amanhã», gritou de forma entusiástica. E foi a loucura no balneário.

Outras imagens da festa.