Emoção no relvado, choro no balneário. Bruno Soriano não conseguiu conter as lágrimas quando foi recebido ao som de aplausos pelos companheiros depois do empate do Villarreal com o Sevilha (2-2). Depois de três anos sem jogar, devido a uma lesão complicada, o capitão da equipa do submarino amarelo voltou a pisar os relvados e a jogar. O jogo acabou com um empate, mas o plantel tinha um motivo mais forte para festejar.

Foram apenas dois minutos em campo, mas marcam um ponto final de um pesadelo que começou em 2017. Uma simples operação a um joelho, que deveria ter ditado uma paragem de três meses, complicou-se e afastou Bruno, atualmente com 35 anos, da competição por três anos.

Soriano, formado no Villarreal, clube onde cumpriu toda a carreira, nunca baixou os braços e acabou por regressar na segunda-feira. Foram apenas dois minutos, mas significam o final de uma luta de três anos.