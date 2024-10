Um caricato autogolo em tempo de compensação permitiu à equipa galega do Gran Peña bater o vizinho Alondras, com uma reviravolta muito festejada, num jogo do terceiro escalão do futebol da Galiza.

O Gran Peña chegou ao intervalo a perder, aliás, ao minuto 82 ainda estava em desvantagem no marcador. Foi nesse minuto que Dani Rosas empatou o jogo. Já em tempo de compensação, aconteceu a reviravolta, de forma surpreendente.

Na marcação de um livre, a bola viajou até área do Alondras e, sem ir ao relvado, ganhou altura, com duas cabeçadas e mais um pontapé do defesa Brais Pereiro para as nuvens. Foi quando a bola regressou ao solo, atraída pela gravidade, que surpreendeu o guarda-redes do Alondras, entrando junto à trave.

Um golo muito festejado pela modesta equipa do Gran Peña que, com esta reviravolta, somou a segunda vitória da temporada.

Ora veja: