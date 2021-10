Foram onze jornadas sem vitórias e uma troca de treinador pelo meio. Os adeptos do Getafe estavam desesperados. É verdade que Quique Flores, antigo treinador do Benfica, ainda agora chegou e os novos processos talvez ainda estejam a germinar, mas o povo é que sabe e decidiu resolver a questão com as próprias mãos. Resultou, podemos já adiantar.



Perante um cenário horrível (três empates e oito derrotas), uma adepta japonesa do Getafe sugeriu a um camarada o recurso à superstição: é só espalhar sal grosso no estádio, certinho direitinho, e o Getafe ganha pela primeira vez.

Assim foi. Na receção ao Espanhol (2-1), a equipa de Madrid lá ganhou pela primeira vez na liga espanhola. À 12ª tentativa e na primeira vez em que os adeptos espalharam sal grosso.

A aplicação do plano foi documentada por um dos crentes. Enes Unal marcou os dois golos do Getafe, mas os heróis foram estes.

VÍDEO: