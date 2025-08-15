Foi sem dúvida uma estreia para esquecer nesta nova edição da Liga espanhola para o guarda-redes Paulo Gazzaniga, do Girona.

No duelo frente ao Rayo Vallecano, o guardião argentino começou por oferecer o primeiro golo do encontro a de Frutos (18m) depois de falhar um passe em zona proibida.

Dois minutos depois o Girona sofreu mais um golo, mas foi aos 43 minutos que Gazzaniga voltou a comprometer. Novamente na construção, o guarda-redes de 33 anos vacilou perante a pressão de de Frutos, perdeu a bola e cometeu grande penalidade.

O árbitro do encontro não teve dúvidas e mostrou o cartão vermelho direto ao argentino.

Veja aqui os dois lances para esquecer de Gazzaniga:

Os deslizes de Gazzaniga custaram muito caro ao Girona, que foi para o intervalo a perder em casa por 3-0, com golos de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón, este na conversão do castigo máximo já com Krapyvtsov na baliza dos catalães.

Em desvantagem, o melhor que o Girona conseguiu foi reduzir para 3-1 por intermédio de Joel Roca.