Ter um acidente de carro nunca é positivo, todos estaremos de acordo.

Mas no meio do azar, pode haver detalhes de sorte. E foi isso que aconteceu com Ignacio Fernández.

A história já tem alguns dias, mas foi agora contada pelo galego que no sábado circulava perto do centro de treinos do Real Madrid. Ao aproximar-se de uma rotunda, Ignacio cedeu a passagem a um veículo que circulava e foi atingido pelo carro que seguia atrás dele.

«Quando saí do carro e vi que era o Zidane fiquei tranquilo porque sabia que pelo menos teria seguro», brincou Ignacio Fernández, em declarações à rádio La Voz de Galicia, mantendo sempre o bom humor.

«Disse-lhe que gostava de o ter conhecido noutras circunstâncias, mas que assim também não estava mal. E também disse que se fosse preciso ele não precisava de pagar, trocávamos ali os carros», relatou.

Zidane acaba de tener una colisión(solo chapa) camino a Valdebebas pic.twitter.com/5TEsUY6vTO — JAVI G. R. (@JaviviMadrid) February 8, 2020

O homem quis ainda imortalizar o momento, não fossem os amigos duvidar da sua palavra. E que forma melhor do que uma foto?

«Pedi para tirarmos uma selfie, porque caso contrário as pessoas não iriam acreditar que o Zidane tinha batido no meu carro. Ele, amavelmente, disse-me que sim e tirámos a foto», explicou.

Ah, e não menos importante: entretanto Ignacio já foi contactado pelo representante de Zidane para tratar do arranjo da viatura.