Um esquiador de fundo protagonizou neste fim de semana uma história verdadeiramente insólita.

Gabriel Gledhill cruzou a linha de meta da prova de 50 quilómetros da Taça do Mundo em claro estado de embriaguez.

Durante o percurso, o atleta britânico de 23 anos parou várias vezes para beber cerveja e shots de uma bebida de elevado teor alcoólico que os espectadores lhe foram oferecendo.

Gledhill não recusou a generosidade e chegou ao fim da prova ao mesmo tempo que algumas atletas femininas, que começaram a competição 45 minutos depois dos homens. Foi 67.º classificado entre 69 que terminaram e recebeu uma advertência verbal da organização por não ter seguido pelo caminho marcado.

Nascido em Inglaterra, o protagonista desta história mudou-se para a Noruega há cinco anos, mas segundo um artigo do NRK, o maior operador de media norueguês, não tem autorização de residência e está, pelo facto de o Reino Unido ter saído da União Europeia, obrigado a deixar o país até 28 de março.

«Esta pode ter sido a minha última corrida cá, por isso tinha de aceitar todas as ofertas de cerveja e álcool que tive», afirmou Gledhill, que em declarações à agência de notícias norueguesa NTB e assumiu que talvez tenha bebido «cinco shots de Jagermeister e entre dez e 12 cervejas» e que só não lhe caiu bem um elixir bocal que também lhe foi oferecido durante a prova.