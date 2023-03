Matt Turner tão depressa não se vai esquecer da noite desta segunda-feira.

Primeiro, o guarda-redes do Arsenal foi titular na vitória dos Estados Unidos da América frente a El Salvador (1-0), em jogo a contar para a Liga das Nações da CONCACAF.

Mas o melhor ficou para o fim.

Ainda em campo, e num momento de comunhão com os adeptos, Turner teve o privilégio de viver ali uma espécie de ‘Gender reveal party’, ao rematar uma bola que indicava o sexo do bebé que espera com a companheira, Ashley Herron: é uma menina.

Ora veja: