Os Miami Dolphins, da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos, transformou o seu estádio numa mega sala de cinema.

Devido à pandemia, que levou à suspensão da atividade desportiva, o Hard Rock Stadium, recinto para 65 mil espectadores, está por estes dias tornado num drive-in gigante e abriu as portas para os entusiastas do grande ecrã, que este mês podem ver filmes como «Jurassic Park» ou «Men In Black», até repetições de antigas edições dos Super Bowls (finais da NFL).

Na verdade são duas grandes salas de cinema, podendo uma acomodar 400 pessoas com o devido distanciamento social e outra tem espaço para 175 automóveis.

Os bilhetes custam entre 17 e 39 dólares (cerca de 15 a 35 euros), consoante seja uma pessoa a pé ou um veículo, e as receitas revertem para um banco alimentar da fundação dos Miami Dolphins.