Ganhou quatro títulos da NBA, fez parte da equipa ideal 15 vezes, foi o MVP das finais, enfim, Shaquille O'Neal dispensa apresentações. Apesar de todas as conquistas e distinções ao longo da carreira, o antigo basquetebolista não perdeu a humildade.



Na passada terça-feira, O'Neal parou na autoestrada Interstate 75 near, uma das maiores dos Estados Unidos, após ter dado conta de que um condutor tinha encostado na berma por causa de um pneu furado. A antiga estrela da NBA ficou com o condutor até à chegada das autoridades.



Os oficiais da polícia divulgaram as imagens nas redes sociais e relataram o comportamento de Shaq.



Veja: