A estátua de Zlatan Ibrahimovic em Malmö, a sua terra natal, voltou a ser vandalizada, desta vez com danos irreversíveis, uma vez que a escultura perdeu o nariz e alguns dedos, além de ter sido salpicada com tinta prateada.

O ataque terá sido perpetuado nas primeiras horas de domingo, mas não há testemunhas. «Não recebemos qualquer queixa, mas já temos a informação, mas queremos encorajar eventuais testemunhas do acidente a contatar a polícia», referiu Katarina Rusin, porta-voz da polícia do sudeste da Suécia.

Este foi apenas o último ataque desde que a estátua do famoso futebolista foi inaugurada, em outubro passado, depois do jogador ter anunciado que ia investir no Hammarby, clube rival do Malmö. Já em novembro passado, a estátua já tinha sido incendiada, coberta com tinta e «adornada» com uma tampa de sanita.