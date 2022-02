Isqueiros, telemóveis, cartolinas e até bolas de golfe. No mundo do futebol já se viu muita coisa no que toca a arremessar objetos para o relvado.

Mas o que Francisco Geraldes viveu esta tarde nos Barreiros, se não é inédito, anda lá perto.

Durante o empate do Estoril no terreno do Marítimo, o médio formado do Sporting viu os adeptos da casa atirarem-lhe um saco de... tremoços.

Nas redes sociais, o jogador de 26 anos reagiu com humor, com direito a uma piada política e tudo. «Atiram-me um saco de tremoços sem uma mini a acompanhar. Indecente. Enfim, continuem a votar PS», escreveu.

Ora veja o momento: