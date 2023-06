O Estrela da Amadora voltou à Liga, 14 anos depois da queda no abismo do futebol nacional, e o momento decisivo foi acompanhado por centenas de pessoas que se juntaram nas imediações do Estádio José Gomes, na Reboleira, para ver a segunda mão do play-off frente ao Marítimo.

O jogo apenas foi decidido nas grandes penalidades e quando Félix Correia falhou o penálti decisivo, «rebentou» a festa nas ruas da Reboleira.