A rapaziada estava cheia de vontade de ver a sua seleção, França. O jogo realizava-se em Budapeste, casa da Hungria, e os seis excursionistas agendaram a viagem de avião atempadamente. No dia certo, lá foram eles.



Era tudo animação, tudo cerveja e cantorias. Chegaram ao destino, apanharam um autocarro para o centro da cidade e continuaram a festa. Tinham ainda algumas horas pela frente, mas com camaradagem e um grãozinho na asa tudo se passa bem.



Apesar do álcool em excesso, os franceses começaram a perceber que algo não batia certo. Ao seu lado só viam malta de camisola amarela e azul, aparentemente ucranianos. «Mas não estamos na Hungria? A Hungria é vermelha, verde e branca. Nem uma cor bate certo.»



Tinham razão. Para mal dos pecados da entourage bleu, o amigo responsável pela compra dos bilhetes cometeu um pequeno erro: confundiu Budapeste com Bucareste e mandou o resto da pandilha para a Roménia, quando deviam estar na Hungria, 830 quilómetros mais a norte.



A história é contada pela agência EFE, citando o relato de um jornalista do Jornalul National, da Roménia. Leon, Joel, Didier, Manuel, Jaques e Leon estavam, definitivamente, no sítio errado.



«Isto é como o 'Sozinho em Casa', tudo corre mal. Já estivemos a ver os nossos bilhetes de avião. Três eram para Bucareste e três para Budapeste. Nem sei como viemos todos no mesmo avião. Confundimos o nome da cidade. Olhe, agora vamos ficar por cá e beber cerveja com os ucranianos.»