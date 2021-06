Ao passar junto ao media center da Arena Puskás deparamo-nos com uma imagem curiosa. Diversas grades de Coca-Cola empilhadas, mas no seu interior em vez do refrigerante havia garrafas de água.

A imagem é curiosa sobretudo pelo contexto, já que na passada segunda-feira, precisamente neste estádio, Cristiano Ronaldo na conferência de antevisão ao jogo de Portugal frente à Hungria, protagonizou um dos momentos insólitos do Euro.

O capitão da Seleção Nacional arrastou as garrafas de Coca-Cola de cima da mesa e recomendou «água», como uma bebida mais saudável.

O momento ficou famoso e foi replicado de diferentes formas por alguns protagonistas deste Euro 2020.

A verdade é que por mera casualidade, mas enorme coincidência, hoje no Puskás as grades da bebida tinham água no seu interior.