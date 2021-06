Um adepto da Suíça tornou-se viral nos minutos finais do duelo entre os helvéticos e a França, dos oitavos de final do Euro 2020.



Luca Louten, que se apresenta como «meme oficial da nação desde 20-06-2021», foi do desespero à loucura e a sua transformação correu mundo. Na última terça-feira, este adepto desafiou a Swiss International Air Lines a levá-lo a São Petersburgo para assistir ao jogo com a Espanha.



A companhia aérea suíça respondeu e garantiu que o adepto mais famoso da seleção suíça vai marcar presença na Rússia.



«Contacta-nos por mensagem direta e vamos tornar o teu sonho realidade», escreveu a Swiss International Air Lines.

Dear @lucalo92 contact us via direct message and we will make your dream come true ;) — Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) June 29, 2021