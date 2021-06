A noite no Olímpico de Roma foi de má memória para a larga maioria dos adeptos da Turquia. No entanto, há pelo menos dois adeptos otomanos que jamais vão esquecer o dia 11 de junho de 2021, data do arranque do Euro 2020.



Perante o que se passou em campo, um adepto com camisola de Under decidiu tornar a noite memorável e pediu a namorada em casamento em pleno estádio Olímpico. Rapidamente quem estava próximo apercebeu-se da situação e aplaudiu.



Este adepto viu a seleção perder em campo, mas saiu do anfiteatro romano com motivos para celebrar.



Ora veja: