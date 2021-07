Foram públicas as invasões de dezenas de adeptos no Estádio de Wembley no dia da final do Euro 2020, entre a Itália e a Inglaterra.

Mas houve quem o fizesse às escondidas, e com sucesso, como foi o caso do youtuber que dá pelo nome de J2hundred.

Sem bilhete para a final, o jovem inglês tentou primeiro subornar um segurança para entrar no recinto, mas não teve sucesso.

Começou depois à andar à volta de Wembley, até que encontrou uma parte sem qualquer controlo policial. Ultrapassou as grades e conseguiu entrar no recinto.

Faltava depois o resto, isto é, conseguir entrar mesmo no edifício e subir às bancadas. A tarefa adivinhava-se difícil, o adepto, que estava acompanhado de um amigo, estava quase a desistir, até que descobriu uma porta que dava acesso às bancadas.

Com a ajuda de alguns «invasores» que também por ali andavam, conseguiram mesmo forçar a entrada no estádio e assistir à derrota da Inglaterra nos penáltis. Há quem faça mesmo tudo para assistir a um jogo de futebol.