O boicote de vários jogadores a marcas de refrigerante e de cerveja foi um dos assuntos que deu muito que falar no Euro 2020.

Durante uma conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo iniciou a «guerra» ao afastar do plano das câmaras uma garrafa de Coca-Cola para logo de seguida apelar ao consumo mais saudável de água e Pogba afastou uma garrafa da marca de cerveja patrocinadora do Europeu quando também se preparava para falar com os jornalistas.

Depois disso, Locatelli imitou o avançado português, o selecionador da Rússia abriu o regrigerante e deu um gole em direto e o ucraniano Yarmolenko disse não ter qualquer problema com qualquer uma das marcas e que até estava disposto a ser patrocinado por elas.

A UEFA pediu para que os atletas parassem com a má pubicidade a quem, no fundo, lhe dá dinheiro para aparecer mas nunca através de má exposição, mas revelou sensibilidade para com alguns casos, aceitando retirar as garrafas de cerveja durante conferências de imprensa de jogadores muçulmanos.

Agora, no cair do pano do Euro 2020, Leo Bonucci, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, foi à sala de imprensa e bebeu tudo... menos água. Sentou-se na cadeira da sala de imprensa já com duas garrafas na mão: uma de cerveja, outra de refrigerante. E bebeu as duas.

Ora veja: