Como todas as seleções presentes no Euro 2020, os Países Baixos receberam a UEFA no hotel para a habitual sessão de fotografias oficiais.

Mesmo longe dos relvados, Memphis Depay e Quincy Promes não esconderam o entusiasmo por irem disputar a competição.

Depay tirou a camisola e «invadiu» a sessão de Promes, mas o extremo do Spartak de Moscovo não pareceu incomodado: tirou ele também a camisola e alinhou na brincadeira do colega de equipa.

Os Países Baixos integram o grupo C do Euro 2020, juntamente com Ucrânia, Áustria e Macedónia.