Decorrida o segundo set do encontro entre Alexei Popyrin e Novak Djokovic, da terceira ronda do quadro masculino de Wimbledon, quando se começou a ouvir nas bancadas do Court Central do All England Club... festejos.

Afinal, a Inglaterra acabava de apurar-se para as meias-finais do Euro 2024, depois de bater nos penáltis a Suíça, e os adeptos ingleses não esconderam a satisfação pelo golo decisivo de Trent-Alexander Arnold.

Os dois jogadores rapidamente perceberam do que se tratavam e entraram na «cena»: Djokovic simulou um remate, Popyrin uma defesa, num belo momento de fair-play.

