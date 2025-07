A Alemanha apurou-se este sábado para as meias-finais do Euro feminino depois de eliminar a França dos penáltis 6-5, depois de um empate a uma bola no final dos 120 minutos.

A guardiã alemã foi heroína nos pontapés da marca de grande penalidade, mas a verdade é que isso não seria possível se antes não tivesse evitado o segundo golo gaulês no prolongamento.

Aos 103 minutos, a defesa central alemã Minge desviou uma bola com a cabeça e tudo parecia indicar que ia entrar na própria baliza, mas foi aí que Berger entrou em ação. A guardiã de 34 anos voou e bem se esticou para evitar o golo, quando já havia jogadoras gaulesas a festejar. Um enorme defesa que vale a pena ver e rever.

Confira aqui a defesa monstruosa de Berger: