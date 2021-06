A titularidade de Morata na seleção espanhola tem sido um dos temas mais debatidos no país de ‘nuestros hermanos’.

O avançado da Juventus não marca os golos que os adeptos esperavam e leva-os ao desespero com as oportunidades que desperdiça.

Na quinta-feira, num jogo decisivo para a continuidade espanhola no Europeu, quando o resultado com a Eslováquia ainda estava em 0-0, Morata falhou um penálti e a pressão aumentou.

Ainda assim, no momento em que foi substituído – e com o resultado já em 3-0 a favor dos espanhóis, o público de Sevilha deu moral ao jogador, ovacionando-o no momento da substituição.

Até aí, tudo normal. Mas um vídeo feito da bancada mostra como Morata parece ter ganhado ‘alergia’ ao golo. Porquê? Veja se consegue contar os segundos que passam entre Morata descer aos balneários até ao golo de Ferran Torres… que o substituíra.