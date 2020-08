O vídeo de uma menina de sete anos a chorar com a saída de Everton Cebolinha do Grêmio para o Benfica tornou-se viral entre os adeptos do clube brasileiro

Ao ser informado disso, o futuro reforço dos encarnados resolveu surpreender Isabele Rezende. «Estou a passar para agradecer o carinho, pelo vídeo que fizeste. Fiquei muito emocionado. Muito obrigado pelo carnho», disse Cebolinha num vídeo enviado à menina, que ficou novamente em lágrimas, mas desta vez por razões distintas.

Vale a pena ver o momento no vídeo associado.