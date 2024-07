Patrice Evra foi condenado a 12 meses de prisão suspensa por abandono familiar, noticiou o Le Parisien.

Segundo a sentença do tribunal criminal de Hauts-de-Seine, o antigo futebolista francês terá ainda de pagar à ex-mulher, Sandra Evra, por quatro mil euros por danos morais, e dois mil euros por custos processuais.

Segundo a acusação, a defesa de Evra recorreu da decisão.

«Espero que, graças a esta decisão, Patrice Evra compreenda finalmente que não está acima da lei e que não podemos abandonar a nossa mulher e os nossos filhos da noite para o dia. Ainda mais quando se conheceram aos 15 anos e ela o seguiu para todo o lado para apoiar a carreira no futebol», afirmou a advogada da queixosa, citada pela Le Parisien.

De acordo com a advogada, Evra devia em alimentos um valor que ascende a 969 mil euros, acumulado desde julho de 2020.

Ora, nas redes sociais, Evra reagiu à condenação com muita descontração e humor. O antigo lateral do Manchester United publicou um vídeo no qual simula que está numa prisão, enquanto dança.

«Deixem-me acabar com estas notícias da treta: vejam o quanto me diverti na prisão», escreveu.